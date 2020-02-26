Gram 325, çeyrek 533 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 325,2 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor.

Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün koronavirüs (Kovid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.