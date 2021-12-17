Gram altın 1.000 lira sınırına dayandı

Kurlarda durmak bilmeyen yükselişe paralel olarak yurt içinde altın fiyatları da her gün defalarca zirve yeniliyor. Dün 900 lirayı aşan altının gram fiyatı bugün 1.000 lira sınırından döndü. Gram altın 996 lirayı gördükten sonra 980 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları bir günde yüzde 10'un üzerinde değerlenirken çeyrek altın 1.620 liraya kadar tırmandı. Cumhuriyet altını ise 6 bin 450 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda spot altın sınırlı yükselişte

Yurt içindeki altın fiyatları dolar/TL'de yaşanan yüzde 7'lik yükselişe paralel yükselirken küresel piyasalarda spot altın fiyatları hafif yukarı yönlü de olsa sakin bir gün geçiriyor. Merkez Bankalarının faiz kararlarıyla geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,7 artan spot altın fiyatları 1.810 doların seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1.790 dolar civarında başlamıştı.