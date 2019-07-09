Gram altın 256,8 lira seviyelerinde

09 Temmuz 2019

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel, yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.393,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırdığını ve bu konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA