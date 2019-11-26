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Gram altın 269 liradan günü tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 269 liradan tamamladı.

Gram altın 269 liradan günü tamamladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     268,90 269,10 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira     1.772,00 1.793,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     245,00 249,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet     1.732,00 1.752,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet     866,00 876,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet     433,00 438,00 435,00 438,00

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