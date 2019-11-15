Gram altın 272 lira seviyelerinde

15 Kasım 2019

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 271,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 değer kazanarak günü 271,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 271,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.466 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ABD tarafından gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yaptığı sunumda "Bu ortamda resesyon olasılığının yüksek olduğunu düşünmek için bir sebep yok." ifadelerini kullandığını belirten analistler, Powell'ın bu açıklamalarının para politikasında halihazırdaki tutumun devam edeceği şeklinde yorumlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.