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Gram altın 275,50 liraya geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.

Gram altın 275,50 liraya geriledi
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     277,90 278,10 275,30 275,50
Cumhuriyet Ata Lira     1.831,00 1.852,00 1.814,00 1.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     253,50 257,50 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet     1.790,00 1.810,00 1.773,00 1.793,00
Yarım Ziynet     895,00 905,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet     448,00 453,00 443,00 448,00

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