Gram altın 277 lira seviyelerinde

05 Kasım 2019

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 278,3 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.865 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gidişatın küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Dolar endeksindeki yükseliş ile azalan jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.495 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.