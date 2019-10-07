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Gram altın 277 liranın üzerinde tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 277,70 liradan tamamladı.

Gram altın 277 liranın üzerinde tamamladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     275,30 275,50 277,50 277,70
Cumhuriyet Ata Lira     1.814,00 1.835,00 1.829,00 1.850,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     251,00 255,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet     1.773,00 1.793,00 1.787,00 1.807,00
Yarım Ziynet     886,00 896,00 894,00 904,00
Çeyrek Ziynet     443,00 448,00 447,00 452,00

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