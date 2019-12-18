Gram altın 280 liranın üzerine çıktı

18 Aralık 2019

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 280,5 lira seviyesinde seyrediyor.



Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor. Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunun önceki gün yayımlaması sonrası dava taslağının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.