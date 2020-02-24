Gram altın 334 lirayı gördü

24 Şubat 2020

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Altın fiyatlarında yükseliş yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayına 1520'ın hemen altında başlayan altın ons fiyatı, koronavirüs salgınına ilişkin artan endişelerle birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftayı 1640 dolarla kapatan altın, yeni haftanın açılışında çok sert bir yükseliş kaydetti ve 1680 dolara kadar fırladı. Sonrasında bir miktar tepki satışlarıyla karşılan altın grafiği 1665-1670 dolar düzeyinde dengelendi. Altın fiyatlarındaki yükseliş günün ikinci bölümünde tekrar hızlandı. Spot altının ons fiyatı gün içerisinde 1689 doları gördü.



Küresel piyasalarda yükselen altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurunun 6,13 dolar seviyelerine ulaşması Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına da yansıyor. Altının gramı 334 lira ile rekor tazelerken, çeyrek altın ise 545 liranın üzerine tırmandı.

Virüsün yayılması petrol fiyatlarını düşürdü

Koronavirüsün Çin dışında 29 ülkeye daha yayılması ve ölümlere yol açmasının talep konusunda yarattığı endişeler petrol fiyatlarını düşürdü. Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 56,53 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre 3,14 dolar düşüşle 56,12 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,2 dolar düşüşle 52,18 dolar seviyesine geriledi. Virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirten analistler, "Salgının hızla yayılması dünya genelinde iş aktivitesinde devasa bir düşüşü tetitkleyebilir, dünya böyle bir şey ile daha önce hiç mücadele etmedi" değerlendirmesini yapıyorlar.

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerelemede OPEC ile Rusya arasında üretim kısıntısı konusundaki anlaşmazlığın OPEC+ işbirliğinin sona ermesine yol açacağı spekülasyonlarına da işaret ettiler. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdullaziz bir Salman, OPEC+ işbirliğinin sona ereceği yönünde basında çıkan haberleri "saçma" olarak tanımladı.

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