Gram altın 483 lirayı geçti

08 Ekim 2020

Yurt içinde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya 475 lira düzeyinde başlayan gram altın fiyatları bugün 483 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyeleri olan 488 liraya yaklaştı. Çeyrek altın 789 liraya yükselirken Cumhuriyet altını 3 bin 237 liraya tırmandı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ülkede artan siyasi gerilim ve koronavirüse ilişkin gelişmeler de küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını destekliyor. Hal böyle olunca; küresel piyasaların güvenli liman olarak tanımladığı altın fiyatları son 3 ayın dip seviyeleri olan 1850 dolardan tekrar 1900 doların üzerine hareketlendi. Yurt içinde ise spot altın fiyatlarının yeniden 1900 doları zorlamasına olarak dolar/TL kurundaki yükselişler altında bu haftaki artışlarda başrol oynuyor.

Altın fiyatlarındaki artış devam eder mi?

Küresel piyasalarda spot altının ağustos ayı ortalarında 2.000 doların altına geriledikten sonra 1850 dolara kadar düşmüştü. Yurt dışında yaşanan bu düşüşe rağmen dolar/TL kurunda yaşanan sert yükselişlerin etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş sınırlı kalmıştı. Ağustos ayının başında 480 liranın üzerine çıkan gram altın aradan geçen 2 aylık süreçte 440 liraya kadar gerilemesine karşın yeniden 483 lirayla tüm zamanların zirvesini gördü. Peki altın fiyatlarındaki bu artış devam edecek mi?

Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketlerde ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri süreci ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin başrol oynayacağına dikkat çekiyor. Yurt içindeki altın fiyatları için ise küresel piyasalardaki altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler belirleyici konumda.

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişe eşlik ediyor

Meksa Yatırım tarafından gönderilen son bilgi notunda gram altın için dolar/TL kurundaki hareketlere dikkat çekiliyor. Meksa'nın gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle:



"Gram altın, dolar/TL tarafındaki harekete eşlik etmeye devam ediyor. 480 direncimize de ulaşan gram altın, 476 üzerinde kaldığı sürece yukarı harekete devam edebilir. 476 üzerinde kaldığı sürece 487 ve 490 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 476 desteği altına yeniden inersek 471, 465 455 441 e doğru hareketlenme yaşanabilir."

'Spot altında 1.920 doların üzerine önemli'

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan spot altın analizinde ise 1.920 doların üzerindeki kapanışlara işaret ediliyor. Analizin detayları şöyle:



"Teşvik paketine ilişkin çalışmaların durması doların güç kazanmasını sağlarken bu durum altının ise 1900 doların altına inmesine neden oldu. İlk baskının atlatılmasının yanında paritenin kayıplarını kısmen azaltmasına paralel olarak ons altında da yeniden 1900 doların üzerine doğru bir eğilim oluşabilir. Ancak teknik açıdan bakıldığında sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1920 doların üzerinde kapanışlar yapılmadıkça büyük resimde anlamlı bir değişim olmasını beklemiyoruz."

Son 6 ayın getiri şampiyonu altın oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.