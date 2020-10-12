Gram altın 490 lirayla rekor kırdı

12 Ekim 2020

Dünya ONLINE

Küresel piyasalarda altında yaşanan toparlanma ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlerin desteğiyle yükselişini sürdüren gram altın yeni haftaya rekorla başladı. Geçtiğimiz haftanın başında 471 lira düzeyindki altının gram fiyatı yurt içi piyasada yine geçtiğimiz hafta 480 liranın üzerine tırmanmıştı. Bugün ise 490 liranın üzerini test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün ilk yarısında 490 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın öğleden sonra ise kurdaki gerilemeye paralel olarak 486-487 lira düzeiynde dengelendi. Saat 15:00 itibarıyla 486,7 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın 796 liradan; cumhuriyet altını ise 3 bin 171 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1924 dolar düzeyinde. Piyasa uzmanları altın fiyatları için 500 lira seviyesini psikolojik direnç olarak görürken geri çekilmelerde ise 475 lira destek seviyeleri ön plana çıkıyor.

Ziraat Yatırım: Altında ilk hedef 1.940 dolar

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde altının ons fiyatı için 1.912 doların üzerinde kalması durumunda 1.940 doların hedeflenebileceğine işaret ediliyor. Kurumun altın analizi şöyle:

"XAU/USD: Risk iştahındaki iyimserlik ve Dolar'da bir süredir devam eden zayıflığın değerli madeni desteklediğini izledik. Ons Altın geçen hafta %1,7 oranında prim yaptı ve haftayı 1.930 seviyesinden kapattı. Haftaya başlarken risk iştahında iyimserlik devam ederken, bu sabah değerli madende yaşanan hafif baskının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, Ons Altın'ın 1.912 desteğinin üzerinde kalarak 1.940 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz."

ÜNLÜ & Co / DAHA: 1.920 doların üzerinde kalırsa daha yüksek seviyeler gelebilir

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan analiz de ise ons altın fiyatları için ilk hedefin 1.935 dolar olduğu ifade ediliyor ve 1.920 doların üzerinde kalıcı olup olmamasının önemine değiniliyor. Kurumun analizi şöyle:



"Henüz somut bir adım atılmamış olsa da ABD’de teşvik paketi beklentilerinin güçlü kalmaya devam etmesi dolar üzerinde baskı yaratırken değerli metallerin ise güç kazanmasını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda ons altının 1930 doların üzerini test ettiğini görüyoruz.

Kısa vadeli teknik görünüm açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz 1920 doların üzerinde kalınması durumunda daha yüksek seviyelere kapı açılacağını düşünüyoruz. Öyle ki son yükselişle birlikte Ağustos ayından bu yana devam eden aşağı yönlü trend kırılmış durumda. Bu durumda ilk hedefin 1935 dolar seviyesi olacağını söylemek mümkün."

Meksa Yatırım: İlk destekler 1.910-1.920 dolar seviyelerinde

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise altın fiyatlarında 1.935 doların üzerinde kar satışları gelebileceği belirtiliyor. Meksa Yatırım'ın değerlendirmeleri şöyle:



"Ağustos ayında başlayan düzeltme süreci tamamlandı ve düşüş trendi yukarı yönlü kırıldı. İlk destekler 1.920-1.910 seviyelerinde. Ancak 1.910 seviyesi çıkışın devamı açısından daha önemli. Sonraki destekler ise 1.900 ve 1.890 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.935 ve 1.945 seviyelerinde. Bu seviyede kar satışları görülebilir. Aksi takdirde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler ise 1.975 ve 1.992 noktalarında bulunuyor. Sert tepki alımları sonrasında direnç noktalarında kâr satışları görülebilir. "