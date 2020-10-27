Gram altın 500 lirayı gördü

27 Ekim 2020

Dünya ONLINE

ABD seçimleri öncesinde son haftaya girilmesi ve koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar küresel piyasalarda belirsizlik unsurunu artırmaya devam ediyor. Belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında her zamanki gibi başrolde yine altın var. Son haftalarda 1.900 doların altında demirleyen spot altın fiyatları son 2 günde 1.900 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Spot altın fiyatlarına ek olarak Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla 8 liranın üzerine çıkan bugün de 8,29'yi aşan dolar/TL'nin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişe geçti.

Dolar/TL 8.20 ile rekor seviyelere yükselirken gram altın da 500 TL’yi aşarak rekor kırdı.

'Spot altında 1.904 dolar kritik seviye'

Dinamik Menkul Değerler tarafından hazırlanan bilgi notunda spot altın fiyatları için 1.904 dolar seviyesine dikkat çekildi. Kurumun hazırladığı analiz şöyle:

"Pandemi salgınından görülen vaka artışları, Altının güne bir miktar alıcılı başlamasına neden oldu. Ancak özellikle mali teşvik ile ilgili hala belirsizlik olması Altının yön tayini konusunda kararsızlık yaşamasına neden oluyor. Mali teşvik ile ilgili net bir sonuç gelinceye kadar da kararsızlığın giderilmesi mümkün olmayabilir. Kritik 1904 referans seviyesi üzerinde tutunmayı başaramayan Altın bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarında kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda 1873 destek seviyesini takip edeceğiz. Buna karşın 1904 referans seviyesinin aşılması durumunda 1932 direnç seviyesi dikkat edeceğimiz ilk seviye olacak.

Destek: 1873 - 1854 - 1829

Direnç: 1904 - 1932 - 1964 "

'Tepki alımlarının sürmesi için 1.911 doların üzerinde kalıcılık sağlanmalı'

Meksa Yatırım'ın altın analizinde ise direnç seviyesi olarak 1.911 dolar ön plana çıkıyor. Şirketin bilgi notu şöyle:



"Tepki alım denemeleri görüldü. İlk destekler 1.905-1.900 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında sonraki destekler ise 1.882 ve 1.873 olarak görülüyor. İlk direnç 1.911-1.915 bandında. Tepki çıkışının devamı için bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.920 ve 1.933-1.956 noktalarında bulunuyor. Yön ve destek arayışı sürüyor."