Uluslararası piyasalarda altın, kendisini enflasyondaki yükselişe karşı korumak isteyen yatırımcıların alımları, yüksek enflasyonun ekonomilerde büyümeyi yavaşlatacağı endişeleri ile yükselişini sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı dün 1870 dolar ile 5 ayın en yüksek seviyesini görürken, işlemler bugün 1865 seviyelerinde geçiyor.

Analistler, altın fiyatının direnç seviyelerini kırmaya yönelik ani hareketler yapmasının yatırımcıların enflasyonun Fed'in beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki endişelerinin artmakta olduğunu gösterdiğini ifade ediyorlar.

Altın fiyatında yukarı hareketin 1876-1883 dolar aralığına kadar devam etme potansiyeli olduğunu belirten analistler, bugün için ilk destek olarak 1862 dolar seviyesini gösteriyorlar. Buranın altında ise güçlü destek 1828 dolar seviyesinde.

Gram altın 610 lirayı aştı

Gram altın kurdaki ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın, bugün 609 TL seviyesinin üzerine çıkarken, çeyrek altın 1000 lirayı buldu.