Gram altın 900 lirayı aştı

Merkez Bankası sonrasında döviz kurlarında yaşanan sert yükselişler yurt içinde altın fiyatlarında da rekor getirdi. Sabah saatlerinde 875 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla doların 14,75'e tırmanmasının ardından gram altın fiyatları da 900 liranın üzerine çıktı ve rekor kırdı.

Çeyrek altın 1.440 liraya, Cumhuriyet altını ise 5 bin 760 lirayı gördü.

Küresel piyasalarda da altın fiyatları yükselişte

Fed sonrası kısa bir süreliğine gerilese de küresel piyasalarda spot altın fiyatları da yükselişte. Dün, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022'de 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından 1750 dolar desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot, bugün 1.785 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Fed Başkanı Powell'ın dün düzenlediği basın toplantısında yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskine işaret etmesi yatırımcıların güveli liman olarak yeniden altına talep göstermelerine yol açtı.