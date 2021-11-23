Gram altın bir günde 100 liradan fazla arttı!

Gram altın, salı günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL ’nin 13 seviyesini aşmasıyla 770 TL’nin üzerini görerek rekor tazeledi.

Güne 660 lira bandında başlayan gram altın gün içinde en yüksek 773,5 lirayı gördü. Gram altın kasım ayı başında 550 lira seviyelerindeydi.

Gram altın 2021’e 450 TL civarında başladıktan sonra dolar kurundaki gerileme ve küresel altın fiyatlarının 1.600 dolar seviyesine inmesiyle Şubat ayında 398 TL’ye kadar gerilemişti. Sonrasında dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle kademeli bir şekilde değer kazanan gram altın, Haziran’da 527 TL’ye çıktıktan sonra yaz aylarını sakin bir seyirle geçirmişti.

Ekim’den itibaren dolar kurundaki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki toparlanmayla tırmanışa geçen güvenli liman gram altın, Ekim’de geçen seneki rekorunu da egale etmişti.

Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar arasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı. Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra hızlı bir gerilemeyle 1.804 dolar civarında işlem görüyor.