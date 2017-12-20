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Gram altın fiyatı 156 liraya çıktı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 156 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın fiyatı 156 liraya çıktı
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Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 156 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.263,5 dolardan işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 155,6 liradan tamamlamıştı.

AA Finans analisti İslam Memiş, vergi yasa tasarısına ilişkin gelişmelerin ardından doların ve altın fiyatlarının sakin bir seyir izlediğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.265 doların yukarı kırılması durumunda yükselişlerin 1.275 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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