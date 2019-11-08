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Gram altın haftayı düşüşle kapadı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı.

Gram altın haftayı düşüşle kapadı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

   PERŞEMBE    CUMA  
       Alış Satış   Alış Satış 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)      274,30 274,50   270,20 270,40 
Cumhuriyet Ata Lira      1.808,00 1.829,00   1.781,00 1.802,00 
22 Ayar Bilezik(Gr.)      250,00 254,00   246,50 250,50 
Lira (Tam) Ziynet      1.767,00 1.787,00   1.740,00 1.760,00 
Yarım Ziynet      883,00 893,00   870,00 880,00 
Çeyrek Ziynet      442,00 447,00 

 435,00  440,00 

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