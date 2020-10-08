Gram altın ne kadar? 8 Ekim altın fiyatları

08 Ekim 2020

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıların dikkatini çekerken, altın alımlarında artış yaşandı. Doğu Akdeniz'deki gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması, ABD'de işsizlik oranlarının açıklanması ve FED'in açıklamaları altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıtdı. Analistler altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceği yorumlarında bulunurken, bu tahmin yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 8 Ekim altın fiyatları ne kadar, gram altın ne kadar gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar?

Serbest piyasada gram altın fiyatı güne 478 lira seviyelerinden başladı. 478,17 liradan alınan gram altın 478,21 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın güne 778 lira seviyelerinden başladı. Serbest piyasada 761,70 liradan alınan çeyrek altın fiyatı, 778,82 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Günün en çok merak edilenlerinden biri de yarım altın fiyatları oldu. Serbest piyasada yarım altın 1.518,64 liradan alınırken, 1.557,64 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarına bakıldığında cumhuriyet altını güne 3.202 lira seviyelerinden başladı. Serbest piyasasda 3.154,00 liradan alınan cumhuriyet altını, 3.202,00 liradan satılıyor.

Bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Bilezik fiyatlarında son duruma bakıldığında; 14 ayar bileziğin gram fiyatı 271,51 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 347,73 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 434,42 lira oldu.

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