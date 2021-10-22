Gram altın nereye gidiyor?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası faiz kararının takip edildiği kritik hafta, TL cinsi varlıklar açısından ciddi oynaklıklara sahne oldu. Dolar/TL kurunun 9,65 zirvelerine kadar ulaşması altın fiyatında da yukarı harekete ivme kazandırdı.

Spot altın fiyatlarındaki yükseliş ve kurdaki atak sonrası hızlı çıkış gösteren gram altında haftanın son işlem günü alıcılı görünüm devam ediyor. Bugün 556 lira zirvesine kadar çıkan gram altın, baş döndüren haftayı yüzde 5’in üzerinde primle kapatmaya hazırlanıyor. Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Analistlere göre gram altın, yükselişine hız keserek de olsa devam edecek. Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, kurdaki zirvenin sürmesi halinde gram altında da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyledi. Tavacı, teknik açıdan 556 / 560 / 536 seviyelerinin ilk dirençler olarak izlendiğini, 550 / 548 / 545 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu aktardı.

Spot altında gözler 1.800 dolar seviyesinde

Gram altının seyrinde dolar kuru kadar, spot altının hareketi de önemli. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, dolardaki zayıf görünümden destek buldu. Enflasyon endişeleri karşısında güvenli liman olarak görülen değerli metallere ilgi, spot altın fiyatını yeniden 1800 dolar/ons direncine yaklaştırdı. Altının onsu bugün 1792 dolar seviyelerine geldi. Analistler 1800 dolar/ons seviyesinin üzeri test edilse de altın fiyatın bu direncin üzerinde yukarı yönlü ivmesini sürdürmekte şu an için zorlanabileceğini belirtiyor. Altın fiyatının 1785 seviyesi altına sarkması durumunda ise 1763 destek seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Altın ve gümüş fiyatlarının seyrini Şans Sohbetleri programında gazeteci Hakan Güldağ ile birlikte değerlendiren ekonomist Ali Ağaoğlu ise 1.800’ün kırılmasıyla 1865’e kadar yükseliş ihtimali olduğunu düşünüyor. Altın fiyatını gümüşle birlikte değerlendiren Ağaoğlu, “Gümüş altına göre çok düşmüştü. 2.350 birinci kritik seviyeydi, ikinci seviye 2.410-2.420 seviyeleri. Gümüş 2.460’ı kırar yukarı hareket edecek olursa gümüş için 2.560 gibi bir seviye var. O zaman altın da 1800’ü kırıp 1865 hareketi yapar" yorumunda bulundu.



Gümüş fiyatında ise 24 dolar/onsun üzerinde tutunma çabası sürüyor. Seansa 24,30 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, 24,15 dolar/onstan günü tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0,6 kayıp yazmış oldu. Bugün ise 24,3 seviyelerinde.

3-6 aylık dönemde yükseliş beklentisi korunuyor

Altında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların en fazla merak ettiği soru. ABD’de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair beklentiler korunurken, Fed'in varlık alımına ne zaman start vereceği bekleniyor. Ağırlıklı beklenti Fed'in kasım veya aralıkta düğmeye basacağı yönünde. Bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik mesajları ve adımları fiyatlamalarda önemli rol oynayacak.

Altın piyasası 1.800 doların altında kalsa da, stagflasyon etkisi nedeniyle yatırımcının altından vazgeçmeye niyetli olmadığı belirtiliyor. Birçok analist önümüzdeki 3 ila 6 aylık dönemde altın fiyatlarının belirgin bir yükselme yaşayacağını tahmin ediyor.



Bazı analistlere göre altının bulunduğu seviyeler yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Yükselen enflasyon baskısına karşın Fed’in yakın bir dönemde faiz oranlarını artıracağı beklentisi ise altında güçlü bir hareketi frenliyor. Yüksek enflasyonun baharda da devam etmesi halinde Fed'in faiz artırımını öne çekebileceği ifadeleri altında yukarı hareketi sınırlandırıyor. Bununla birlikte yükselen enflasyonun aynı zamanda stagflasyon tehdidini beraberinde getirmesi sebebiyle altının hala çok çekici bir yatırım aracı olduğu düşünülüyor.