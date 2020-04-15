Gram altın rekor kırdı

15 Nisan 2020

DÜNYA ONLINE

Yatırımcıların koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye etkilerini takip ederken, ons altın güvenli liman talebiyle birlikte son 7 yılın zirvesine tırmandı.

Ons altın dün 1747 seviyesi üzerini test ederek Kasım 2012’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, gram altın ise 381 seviyesi üzerine yükselerek rekor tazeledi.

Ons altın bu sabah saatlerinde 1724,80 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın, 378,13 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Tacirler Yatırım'dan yapılan analize göre, piyasalarda devam eden riskten kaçış eğilimi ve küresel merkez bankalarının parasal gevşeme uygulamaları ons altına yönelik talebi artırırken, dolar endeksindeki düşüş eğilimi de altındaki yükseliş hareketini destekliyor.

Altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) altın varlıkları rekor seviyeye yükselirken, dünyanın en büyük altın destekli ETF'i olan SPDR Gold Trust’taki altın varlıkları dün itibarıyla 1.000 tonun üzerine çıkarak (1.009 ton) 2013 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer yandan Cuma günü açıklanan CFTC COT raporlarına göre yatırımcıların COMEX’teki uzun pozisyonları artış kaydetmeye devam ediyor.