Gram altın rekor tazeledi

30 Mart 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına taleplerini artırdı. Spot altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışla birlikte gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 341,65 TL'ye kadar çıktı.

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed'in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 341 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 525 TL'den satılıyor.

Spot altın haftaya sakin başladı

Geçtiğimiz hafta 1670 doların üzerini gören spot altın bu haftaya sakin başladı. Spot altının onsu saat 14:40 itibarıyla 1645 dolar seviyelerinde.