Gram altın rekor tazeledi

Gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşle dün yüzde 0,2 gerileyerek günü 3 bin 170 liradan kapattı. Ancak yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 3 bin 198 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Çeyrek altın 5 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını ise 21 bin 434 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 778 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalar Fed kararını izliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın "Politika duruşunu ayarlamak için acele etmeye gerek yok" açıklaması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

ABD ekonomisinde enflasyon ve resesyon risklerinin etkisiyle ticari ve ekonomik politikalara yönelik endişeler sürüyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerini son üç toplantıda sürdürmesinin ardından dün bu sürece ara verdiğine dikkat çekti.

Teknik seviyeler takipte

Analistlere göre, altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar direnç, 2 bin 750 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

Güncel altın fiyatları:

• Gram altın satış fiyatı: 3.196,15 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 5.225,42 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 10.451,40 TL

• Tam altın satış fiyatı: 20.792,00 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.840,91 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 51.888,00 TL

• Ons altın satış fiyatı: 99.664,00 TL