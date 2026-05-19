Gram altın ve Ons altın düşüş eğiliminde güne başladı

Hem Küresel Hem İç Piyasada Altın Baskı Altında: Ons 4.550 Dolar, Gram Altın 6.676 TL Seviyesinde

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının teknik dirençlerin altında değer kaybetmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarında da geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Salı sabahı erken saatlerde Asya seansındaki jeopolitik belirsizliklerle ons altın 4.550 dolar sınırına gerilerken, iç piyasada has gram altın fiyatı da güne hafif satıcılı başladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim belirsizliği koruyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları ertelediğini duyurmuştu. Ancak İran’ın savaşı sona erdirmek için sunduğu yeni teklif, Trump tarafından daha önce reddedilen şartları içerdiği için piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyen bir anlaşmaya varılması durumunda ABD'nin tatmin olabileceğini belirtmişti. Piyasa aktörleri ise bu açıklamalara rağmen temkinli kalmayı tercih ederek güvenli liman arayışıyla küresel rezerv para birimi olan ABD Doları’na yöneldi.

İç piyasada gram altın sakin ve yatay: Gözler 6.676 TL seviyesinde

Ons altın tarafındaki aşağı yönlü seyir, yurt içi altın fiyatlarında da kısa vadeli bir baskı oluşturuyor. Güncel piyasa verilerine göre, salı sabahı saat 06:15 itibarıyla has gram altın günlük bazda %0,25 oranında sınırlı bir kayıpla 6.676,49 TL seviyesinden işlem görüyor. Güne önceki kapanış seviyesi olan 6.692,94 TL'nin hemen altında başlayan gram altında, anlık olarak alış fiyatı 6.659,70 TL, satış fiyatı ise 6.693,27 TL olarak tahtaya yansıyor.

Gün içi hareketlerde en yüksek 6.730,02 TL seviyesi test edilirken, gelen satışlarla birlikte en düşük 6.665,19 TL seviyesi görüldü. Altının dönemsel performans tablosu incelendiğinde; kısa vadeli kar satışları ve küresel rüzgarların etkisiyle haftalık bazda %2,78, aylık bazda ise %4,16'lık bir geri çekilme yaşandığı dikkat çekiyor. Buna karşın orta ve uzun vadeli görünümde güçlü duruş bozulmuş değil; gram altın yıllık bazda yatırımcısına %61,90 oranında getiri sağlayarak enflasyona karşı koruma kalkanı olmayı sürdürüyor.

Enflasyon riskleri ve faiz beklentileri ons altını sınırlıyor

Dolar endeksindeki güçlenme, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli maden üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımı yapılabileceğine dair beklentilerin artması, faiz getirisi olmayan ons altın talebini olumsuz etkiliyor.

Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapalı kalması ve ABD-İran çatışması, petrol fiyatlarında yükselişe yol açarak küresel enflasyon risklerini yeniden ateşledi. Bu durum, majör merkez bankalarının ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen sıkı para politikalarını ve faiz artışlarını masada tutmasına neden oluyor.

Teknik göstergeler ons altında düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor

Günlük grafik verilerine göre XAU/USD paritesi 4.554,78 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli aşağı yönlü görünümünü koruyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 41 seviyesinde seyrederken parite; 21 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) geçtiği 4.650 dolar ile 50 günlük SMA'nın bulunduğu 4.705 dolar direnç bölgesinin altında kalmaya devam ediyor.

Aşağı yönlü hareketin devamı halinde, daha önce kırılan alçalan takoz formasyonunun destek seviyesi olan 4.460 dolar ilk önemli barem olarak izleniyor. Bu seviyenin altında ise alıcıların daha derin kayıpları engellemeye çalışabileceği ve güçlü bir psikolojik destek konumunda olan 200 günlük SMA seviyesi (4.358 dolar) bulunuyor. Yurt içinde ise gram altının seyri, ons altındaki bu teknik seviyelerin yanı sıra Dolar/TL kurunun yatay/yukarı yönlü grafiğiyle dengelenmeye çalışılacaktır.