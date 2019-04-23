Gram altın yatay, ons aşağı yönlü
Güne yatay seyirle başlayan gram altın fiyatı 238,7 lira seviyesinde.
Gram altın fiyatı dünkü yükselişinin ardından piyasaların kapalı olduğu güne yatay başladı. Ons fiyatı ise eksi yönlü.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı. Gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09:20'de önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı saatte yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem gördü.
Bu arada bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalar kapalı.
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