02 Kasım 2020

Piyasalarda, ABD seçimleri ve salgın vakalarındaki artışla yeniden hayata geçirilen kısıtlamalar belirsizlik ortamını artıyor. Uluslararası piyasalarda altındaki yükseliş sınırlı kalsa da dolar/TL'deki yükseliş gram altında rekor getirdi. Dolar/TL, bugünkü yükselişle birlikte 8,43'ü geçince gram altın fiyatları 512 TL ile tarihi seviyelerine çıktı.

Gram altın, altının ons fiyatı ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre 512 TL'yi gördü. Sabah saatlerinde çeyrek altın 833 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin 400 lira seviyesinden el değiştiriyor.

514 ve 519 lira yeni hedef

Meksa Yatırım'ın bilgi notunda, gram altın fiyatlarının dolar/TL kurundaki tarafındaki yukarı harekete eşlik ettiğine işaret edilirken 507 üzerinde kaldığı sürece 514 ve 519 hedef olarak kullanılabileceği belirtildi. Ancak 507 altına yeniden inilmesi durumunda 503, 496, 491 ve 487 TL'ye ye doğru hareketlenme yaşanabileceği ifade edildi.