Gram altında yükseliş 10'uncu gününde
Yükselişini üst üste 10. işlem gününe taşıyan gram altın, bugün 497 liraya kadar çıktı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 491,9 liradan tamamladı.
Yükselişini üst üste 10. işlem gününe taşıyan gram altın, bugün 497 liraya kadar çıktı.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 0,05 düşüşle 1.815 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.