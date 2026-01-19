Grönland krizi kriptoyu vurdu: Bitcoin sert düştü
ABD ile Avrupa arasında Grönland merkezli artan siyasi gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını baskıladı. Jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesiyle yatırımcılar riskli varlıklardan çıkışa yönelirken, satış dalgası kripto para piyasasında daha sert hissedildi. Bitcoin, geçtiğimiz cuma günü test ettiği 95 bin dolar seviyesinden hızla geri çekilerek 91 bin doların altını gördü. Analistler, satış baskısının sürebileceğine işaret ederken, teknik görünümde 91 bin 700 dolar seviyesi kritik destek olarak izleniyor.
ABD ve Avrupa hattında Grönland odağında tırmanan siyasi tansiyon, küresel finans piyasalarında "riskten kaçış" dalgasını tetikledi.
Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, başta kripto paralar olmak üzere riskli varlıklarda sert satışlar gözlendi.
Bu durumdan en çok etkilenen varlıkların başında gelen Bitcoin, geçtiğimiz Cuma günü test ettiği 95 bin dolar seviyesinden hızla uzaklaşarak 91 bin dolar sınırının altına kadar geriledi.
Kritik eşik: 91 bin 700 dolar
Piyasa analistleri, kripto para piyasasındaki satış baskısının derinleşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Teknik analizlerde, Bitcoin için 50 günlük hareketli ortalama olan 91 bin 700 dolar seviyesi en kritik destek noktası olarak takip ediliyor.
Bitcoin, bu sert dalgalanmanın ardından an itibarıyla 92 bin 600 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.