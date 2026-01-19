Grönland krizi kriptoyu vurdu: Bitcoin sert düştü

ABD ve Avrupa hattında Grönland odağında tırmanan siyasi tansiyon, küresel finans piyasalarında "riskten kaçış" dalgasını tetikledi.

Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, başta kripto paralar olmak üzere riskli varlıklarda sert satışlar gözlendi.

Bu durumdan en çok etkilenen varlıkların başında gelen Bitcoin, geçtiğimiz Cuma günü test ettiği 95 bin dolar seviyesinden hızla uzaklaşarak 91 bin dolar sınırının altına kadar geriledi.

Kritik eşik: 91 bin 700 dolar

Piyasa analistleri, kripto para piyasasındaki satış baskısının derinleşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Teknik analizlerde, Bitcoin için 50 günlük hareketli ortalama olan 91 bin 700 dolar seviyesi en kritik destek noktası olarak takip ediliyor.

Bitcoin, bu sert dalgalanmanın ardından an itibarıyla 92 bin 600 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.