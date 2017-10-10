ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Finans
  • Gross: Fed gerçekleri yansıtmıyor

Gross: Fed gerçekleri yansıtmıyor

Janus Henderson Investors'ın fon yöneticisi Gross, gerçekleri yansıtmadıklarını savunduğu piyasalar için Fed'i suçladı.

Gross: Fed gerçekleri yansıtmıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Janus Henderson Investors'ın fon yöneticisi Bill Gross, Fed'in ultra gevşek para politikası nedeniyle finansal piyasaların yapay olarak sıkıştırıldıklarını ve kapitalizmin bozulduğunu söyledi.

"Sahte, uydurma piyasalara sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Gross, "Fed'in parasal genişleme programını sona erdirmeye başlamasıyla birlikte Hazine tahvil getirileri daha yüksek olmalıydı ancak getiriler sadece yavaş bir şekilde yukarı gitti. Fed'in gevşek para politikası yatırımcıların getiri peşine düşmelenine yol açtı ve bu dünya genelinde dar şirket getiri farkları üretiyor" dedi.

Gross ayrıca, Fed Başkanı Yellen ve diğer global politika yapıcıları olağanüstü para politikası uygulanan bin dönemde Taylor Kuralı ve Philips Eğrisi gibi tarihi modellere bel bağlamamaları için uyardı.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.