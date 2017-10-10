Gross: Fed gerçekleri yansıtmıyor

10 Ekim 2017

Janus Henderson Investors'ın fon yöneticisi Bill Gross, Fed'in ultra gevşek para politikası nedeniyle finansal piyasaların yapay olarak sıkıştırıldıklarını ve kapitalizmin bozulduğunu söyledi.

"Sahte, uydurma piyasalara sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Gross, "Fed'in parasal genişleme programını sona erdirmeye başlamasıyla birlikte Hazine tahvil getirileri daha yüksek olmalıydı ancak getiriler sadece yavaş bir şekilde yukarı gitti. Fed'in gevşek para politikası yatırımcıların getiri peşine düşmelenine yol açtı ve bu dünya genelinde dar şirket getiri farkları üretiyor" dedi.

Gross ayrıca, Fed Başkanı Yellen ve diğer global politika yapıcıları olağanüstü para politikası uygulanan bin dönemde Taylor Kuralı ve Philips Eğrisi gibi tarihi modellere bel bağlamamaları için uyardı.