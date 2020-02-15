Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

15 Şubat 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,45 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,89'luk artışla Aselsan, yüzde 13,16'lık yükselişle de İş GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,12 ile Çemtaş oldu. Bu hisseyi yüzde 9,56'lık düşüşle Bizim Mağazaları, yüzde 7,72'lik azalışla da Yapı Kredi Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 11 milyar 680 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 8 milyar 433 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 815 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 591 milyon lirayla Koç Holding, 48 milyar 384 milyon lirayla Garanti Bankası ve 42 milyar 120 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA