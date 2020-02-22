Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

22 Şubat 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,23 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,29'luk artışla Koza Madencilik, yüzde 9,55'lik yükselişle de Logo Yazılım izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,87 ile Erbosan oldu. Bu hisseyi yüzde 16,89'luk düşüşle Karel Elektronik, yüzde 15,94'lük azalışla da İş Finansal Kiralama takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 795 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 8 milyar 183 milyon lirayla Aselsan, 3 milyar 226 milyon lirayla Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 49 milyar 805 milyon lirayla Koç Holding, 46 milyar 578 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 988 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA