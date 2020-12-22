Gübretaş maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Haberler birlikte gün içerisinde de yükselişte olan Gübre Fabrikaları (GUBRF) hissesi tavanı gördü.
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." dedi.
Hisseler tavan yaptı
Hisseleri Borsa İstanbul'da altın rezervi haberiyle birlikte dün kapanışa doğru başlayan hareketlilik daha da arttı. Hisse fiyatları tavan yaparken devre kesici uygulaması çalıştırıldı. Dün saat 16 sularında 45,36 lira olan GUBRF hisseleri bugün saat 14:50 itibarıyla 51,65 seviyelerinde. Böylece son 24 saatte hissenin yatırımcısına kazancı yüzde 14'e yaklaşmış durumda.