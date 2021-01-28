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Gübretaş Maden, sermayesini 40 milyon liraya yükseltiyor

Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Gübretaş Maden sermayesinin 550 bin TL'den 40 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

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Gübre Fabrikaları (IS:GUBRF) bağlı ortaklığı Gübretaş Maden sermayesini 550 bin TL'den 40 milyon TL'ye yükseltiyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Şirketimizin 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir."