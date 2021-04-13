Gübretaş, Söğüt'ten altını 'Ziraat'le çıkaracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.

Tarım Kredi Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi.Poyraz, "Bu sene kullanılmak üzere 135 milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Söğüt Altın Madeni Sahası'nın işletilmesi, yatırımların yapılması noktasında finansman ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğünde temin etmek için iş birliğine girmiş olacağız" dedi.

"Yıllık yaklaşık 6-7 ton altın üretmeyi planlıyoruz"

Poyraz, söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini vererek, "Akbaştepe ve Korudanlık olarak iki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanlarında, inşallah hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra, yıllık yaklaşık 6-7 ton civarında altın üretmeyi planlıyoruz. Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda, Türkiye'de üretilen yıllık toplam altın miktarının yaklaşık yüzde 15'i civarında bir üretim miktarından bahsediyoruz" diye konuştu.

"Cari denge ve istihdana olumlu katkı sunacak"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak bütün projelerde yer almak istediklerini ifade etti. Altın ithalatının Türkiye'de zaman zaman ciddi anlamda yükseldiğine ve cari dengeye negatif yansıdığına dikkati çeken Çakar, bu projenin cari dengeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çakar, "Bu proje altının çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik bir proje. Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık" diye konuştu.