Güçlenen ABD Doları, altın fiyatını aşağı çekmeye devam ediyor

ABD Doları'nın Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,1 seviyesine kadar yükselmesinin de etkisi ile önemli para birimleri karşısında güçlenmesi uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını aşağı çekmeye devam ediyor.



Spot altın fiyatı bu sabah son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.817 dolar seviyesini gördü. Sonrasında gelen tepki alımları altını 1.830 doların üzerine taşıdı.



Analistler, altın için "görkemli" günlerin sona erdiğini, yüksek ABD Hazine kağıdı getirilerinin altın ve diğer piyasaları oldukça negatif etkilemeye devam ettiğine işaret ediyorlar.



Analistler, Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın koranvirüse karşı aşılamanın başlamasının ve daha yüksek kamu harcamaları olasılığının etkisi ile ABD ekonomisinin "etkileyici" bir yıl geçirme yolunda olduğu değerlendirmesinin de altın fiyatının aşağı gelmesinde rol oynadığını vurguluyarlar.

Analistler, Fed'in önümüzdeki aylarda yapacağı toplantılarda faiz oranının 2023 yılından önce artırılabileceği yönünde bir sinyal vermesi halinde bunun altın üzerinde ciddi şekilde negatif etkisinin olacağını da ifade ediyorlar.