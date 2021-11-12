Güçlü ABD Doları petrol fiyatını aşağı çekti
ABD Doları'nın yaklaşık bir haftadır güç kazanması, brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerinden 82 dolara inmesine sebep oldu.
ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısındaki değerini yansıtan Dolar Endeksi'nin 6 gündür devam eden ralli ile 95 seviyesine gelmesi petrol fiyatlarını geriletti.
Fed'in faiz artırımını öne çekebileceği beklentilerinin ABD Doları'na destek verdiği ortamda NYMEX'de Aralık vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı düne göre 68 cent düşüşle 80,91 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ICE'de Ocak vadeli Brent petrolü de 75 cent düşüşle 82,12 dolar seviyesine geriledi.
Petrol fiyatlarının gerilemesinde Biden yönetiminin petrol fiyatlarını geriletmek için ABD Stratejik Petrol Rezervleri'nden satış yapabileceği endişeleri de etkili.