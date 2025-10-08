Gümüş, 1980'deki zirvesine yaklaşıyor! 2011'den bu yana en yüksek seviyede

Ons gümüş, 1980'lerde ulaştığı tarihi 50 dolar seviyesine yaklaşmaya devam ediyor. Bugün yüzde 1,1 değer kazanan gümüşün ons fiyatı 49,00 dolara yükselerek, en son Nisan 2011'de görülen 49,20 dolara yaklaştı.

Ocak 1980'de gün içinde 50,36 dolara ulaşan gümüş, o dönemde günü 48,70 dolardan kapatmıştı. Uzmanlar, fiyatların daha da yükselebileceğini ancak güneş enerjisi piyasasındaki yavaşlama nedeniyle altının performansının gerisinde kalabileceğini belirtiyor.

Morgan Stanley, gümüşün 2026'da 50,20 dolara ulaşmasını beklerken, altının ise emtialar içinde en çok tercih edilen yatırım aracı olduğunu vurguladı. Banka, altın fiyatının gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine çıkacağını öngördü.

HSBC tahminlerini revize etti

HSBC ise gümüş tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, bu yıl için ortalama gümüş fiyatı beklentisini 38,05 dolara yükseltirken, yıl sonu hedefini 49 dolar olarak açıkladı. Önümüzdeki yıl için ortalama fiyat beklentisi 44,50 dolar olurken, 2026 yıl sonu hedefi 41,50 dolar olarak belirlendi. HSBC ayrıca, 2025'in kalanında gümüşün 45,00-53,00 dolar/ons, 2026'da ise 40,00-55,00 dolar/ons aralığında işlem görmesini bekliyor.