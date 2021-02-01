Gümüş çılgınlığına yerli yatırımcı da katıldı

Şebnem TURHAN



GameStop hissesinden sonra küresel çapta bireysel yatırımcıların radarına giren gümüşte ise yüzde 5'in üzerinde yükseliş gözlenirken Türkiye piyasalarında da etki görülmeye başladı. Borsa İstanbul’da bugün açılışta en çok yükselen QNB Finansbank gümüş borsa yatırım fonu oldu. Yüzde 10 yükseliş yaşayan fon 48.40 lira ile tavan yaptı.



Türkiye sermaye piyasalarında gümüş alım satımı için borsa yatırım fonunun yanı sıra bankalardan gram gümüş hesabı ile alım/satım yapılabiliyor ve Borsa İstanbul’da VIOP’ta F_XAGUSD0221 vb kodlarla işlem gören 10 Ons değerindeki sözleşmelerle işlem gerçekleştirilebiliyor.

Yaşanan sert fiyat değişiminin üzerine QNB Finansbank Gümüş Borsa Yatırım Fonu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 1 katılım payı; 6.5 gr 0,999 ayar fiziki gümüş ve Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluştuğu belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi:

“Veri sağlayıcılarda, Fonun piyasada gerçekleşen işlem fiyatı yanında, gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir. Borsa yatırım fonları piyasa yapıcılığı işlem gören enstrümanlardır.



Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu olağanüstü COVİD koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler üretim konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yaşanan sıkıntılardan ötürü fiziki gümüş talebini karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini yoğun talep karşısında yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü zaman zaman gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşabilmektedir.”

Borsa İstanbul, gümüşteki hareketlilik için önlemini aldı

Öte yandan gümüş fiyatlarındaki yüksek hareketlilik nedeniyle yatırımcıları korumak için önlem alan Borsa İstanbul, VİOP'ta işlem gören dolar/ons gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde % 10'luk üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkardı.