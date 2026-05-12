Gümüş fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyrediyor

Gümüş fiyatları Salı günü, yatırımcıların ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporunu beklemesi ve Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte 86,50 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi. Piyasalarda artan petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikasına dair beklentiler, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metal son seanslarda yükselmiş ve bir haftanın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Gümüş fiyatları ve ABD enflasyon verileri arasındaki denge

Ekonomistler, Nisan ayında yıllık enflasyonun Mart ayındaki yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,7'ye hızlanmasını bekliyordu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde enflasyon, Fed’in yüzde 2 olan hedefinin üzerinde kalmaya devam edecekti. Gümüş fiyatları için bu veriler iki farklı etki yaratıyor. Yatırımcılar enflasyondan korunmak için gümüşe yönelebilirken, yüksek faiz oranları getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı kuruyor.

Ham petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasıyla son üç ayın en yüksek seviyesine doğru ilerledi. Hürmüz Boğazı’ndaki olası arz kesintileri, piyasaların odak noktasında kalmaya devam etti. Petrol fiyatlarındaki artış hem enflasyon beklentilerini etkiledi hem de güvenli liman talebini destekledi. Gümüş, altın aksine imalat ve elektronik gibi geniş ekonomik faaliyetlere doğrudan bağlı olduğu için jeopolitik istikrarsızlıktan etkileniyor.

Trump ve Xi görüşmesi endüstriyel talebi etkileyebilir

Piyasalar 14-15 Mayıs tarihlerinde Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşecek görüşmeyi takip ediyor. Bu görüşme, küresel büyüme ve endüstriyel talep açısından önem taşıyor. Gümüş, sanayi kullanımı nedeniyle küresel ticaret ilişkilerindeki değişimlere hassas bir metaldir. İki ülke arasındaki ilişkilerin seyri, metalin uzun vadeli talep görünümünü ve sanayi sektöründeki kullanım hacmini belirleyecek.

Gümüşün mevcut seviyelerini koruması piyasada temel bir desteğin varlığını gösterirken, önümüzdeki dönemdeki hareketler enflasyon verileri ve faiz oranlarının seyrine bağlı kalacaktır.