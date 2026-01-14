Gümüş fiyatlarında rekor üzerine rekor! Bir eşik daha aşıldı

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artması ve jeopolitik risklerin desteğiyle değerli metaller yükselişini sürdürdü.

Spot gümüş yüzde 5,5 artışla 91,55 dolara yükselerek ilk kez 91 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 28 artış kaydetti.

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, ABD’de hem enflasyonun hem de işsizlik oranının beklentilerden daha olumlu gelmesinin değerli metalleri desteklediğini belirterek, "Gümüş için bir sonraki önemli seviye 100 dolar. Bu yıl çift haneli güçlü artışlar görmek şaşırtıcı olmaz" dedi.

ABD'nin enflasyon verileri

ABD’de çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Verilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a faizleri "anlamlı şekilde" indirme çağrısını yineledi.

Öte yandan Trump yönetiminin Powell hakkında başlattığı soruşturma kararı, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, bu endişelerin de altına yönelik güvenli liman talebini güçlendirdiğini ifade ediyor. Piyasalar bu yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ilk indirimin Haziran ayında gelebileceği öngörülüyor.

Diğer değerli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Spot platin yüzde 5 artışla 2.455,09 dolara çıkarak son bir haftanın zirvesini gördü. Paladyum ise yüzde 3,8 primle 1.913,56 dolara kadar yükseldi.