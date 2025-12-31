Gümüş fiyatlarında sert geri çekilme!

Gümüş fiyatları arz kısıtları, jeopolitik gerginlikler, artan sanayi ve yatırım talebi ile bu yıl rekor seviyelere ulaşmasının ardından yılın son işlem günlerinde sert düşüş yaşadı.

Gümüş fiyatlarındaki düşüşte kâr satışları ve CME’nin değerli metallerde vadeli işlem sözleşmeleri için teminat gerekliliklerini artırma kararının etkili olduğu belirtiliyor.

Ons gümüş fiyatı pazartesi günü 84 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra yatırımcıların kar satışına geçmesiyle sert gerilemişti. Pazartesi günü gümüş fiyatlarında yüzde 7,18 düşüş görülmüş ve değerli metal 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü yaşamıştı.

Bugün ise gümüşte yüzde 6,5'i aşan düşüşler yaşandı.

Buna rağmen gümüş, yıl genelinde yüzde 148’nin üzerinde değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı ve tarihinin en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

Gümüş fiyatlarında son durum

Spot gümüş fiyatları pazartesi günü gördüğü 83,98 dolarlık tarihi zirvenin ardından bu sabah 70,52 dolara kadar geri çekildi.

Bugün saat 09.30 itibarıyla ons gümüş fiyatları yüzde 6,53 düşüşle 71,33 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda gram gümüş fiyatları da yüzde 6,31 düşüşle 98,57 liradan işlem görüyor.