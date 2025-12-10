10 Aralık 2025 gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar oldu? Gümüş fiyatları daha fazla yükselir mi?

Gümüş fiyatları, arz kıtlığı ve yatırımcı talebindeki artışın etkisiyle tarihi bir yükseliş yaşayarak ilk kez ons başına 61 doların üzerine çıktı.

Ocak ayından bu yana gümüş fiyatı iki katından fazla yükseldi.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı 61,47 dolarla yeni rekor seviyesine ulaştı.

Fed beklentileri yükselişi destekledi

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi yükselişi desteklerken ABD Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler de değerli metalleri destekledi.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, "Kısa vadede piyasaların odağı Fed’in faiz kararı" dedi.

Cooper, "Bu hareketin temelinde, piyasanın son beş yıldır arz açığı yaşaması ve hâlâ bölgesel stok dengesizliklerinin bulunması yatıyor" diye ekledi.