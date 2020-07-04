Gümüş gözünü 25 dolara dikebilir

04 Temmuz 2020

Evrim KÜÇÜK

Bu hafta altında yaşanan coşku gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüş 18,44 dolar/onsa kadara uzanarak şubat ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetti. Ancak sonrasında kırmızıya dönmekten kaçamadı. Yaklaşık 18 dolar seviyesine geri dönen beyaz maden yeniden yön arayışına girdi. Analistler, 19 doların aşılmasının daha büyük yükselişler için kritik bir seviye olduğunu ifade ediyorlar.

Fiziki talepte %16 artış bekleniyor

Gümüş Enstitüsü, küresel gümüş üretiminin bu yıl yüzde 5 azalarak 978.1 milyon onsa gerilemesini bekliyor. Endüstriyel talepte yüzde 7 daralma beklentisine karşın fiziki yatırım tarafında talebin yüzde 16 artarak toplam talebi 963.4 milyon onsa taşıyacağı tahminleri yapılıyor. Gümüşteki arz fazlasının da yüzde 53 azalarak geçtiğimiz yılki 31.3 milyon ons düzeyinden 14.7 düzeyine ineceği hesaplanıyor. Diğer yandan bir ons altın almak için gereken gümüş ons sayısını gösteren altın/gümüş rasyosunun güvenli liman alımlarıyla hala 60’lık tarihi ortalamasının üzerinde olması gümüşün yükseliş alanı olduğuna işaret ediyor.

Günde 2-3 dolarlık sürpriz sıçramalar olabilir

Emtia piyasalarında genel olarak gözlemlenen yukarı doğru hareketin gümüşe de faydası olacağını düşünen Blue Line Futures analisti Bill Baruch, kısa vadede 19 doların gümüş için tavan oluşturduğunu ve 19.50 doların da güçlü bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor. Ancak bu seviyeleri aşması halinde gümüş için 25 dolara giden yolun açılabileceğini de ekliyor. Baruch, başta Fed ve ECB olmak üzere büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerinin para birimlerini gümüş karşısında zayıflatarak direnç seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu vurguluyor. Baruch, gümüşte 1 gün içinde 2-3 dolarlık sürpriz yükseliş hareketlerinin bile beklenebileceğini not ediyor.