Gümüş için köprüden önce son çıkış! 

Evrim KÜÇÜK

Gümüş, Fed'in varlık alımlarını azaltma sinyali vermesiyle yılın üçüncü çeyreğini yüzde 16 düşüşle tamamladı. Beyaz metal ekimin ilk haftasında da zayıf bir görünüm izledi. Ancak yılın son çeyreğinde umut var. Çünkü geçmiş veriler gümüşün genellikle yılın son çeyreğinde yükseldiğini gösteriyor. Son 20 yıla bakıldığında gümüşün mevsimsel olarak yılın son çeyreğinde yükseldiği görülüyor. Uzmanlara göre kritik 22.30 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa ons gümüşün önümüzdeki aylarda yükseliş şansı var.

Gümüş üçüncü çeyrekte yüzde 16'dan fazla düşerek yılbaşından bu yana negatif bölgedeki hareketini derinleştirdi. Daha güçlü bir ikinci yarı yıl beklentisi gerçekleşmedi. Hayal kırıklığı yaratan 3’üncü çeyrek performansının ardından işler son çeyrekte yine boğaların savunma yeteneğine kaldı. Ancak yatırımcılar için iyi haber şu ki, daha önceki yıllardaki fiyat hareketlerine bakıldığında gümüşün genellikle 4’üncü çeyrekte güç kazandığı dikkat çekiyor. Çoğunlukla 3’üncü çeyrek sonunda veya 4’üncü çeyrek başında fiyatlar düşük bir değer buluyor ve yılsonuna doğru yükseliyor.

Yılın dip seviyesinden 1 hafta uzaklıkta

ETFDailyNews yazarı Taylor Dart, gümüşün Aralık 2020 sonu itibariyle son 20 yıllık hareketini ortaya koyan grafiğin önemli ipuçları sunduğunu belirtiliyor. Bu yıl da grafikte olduğu gibi gümüşün yıla iyi bir başlangıç yaptıktan sonra şubat ayında ralli yaptığına dikkat çekiliyor. Genellikle martta test edilen zirve ise şubatta gerçekleşti. Gümüş daha sonra, mevsimsel olarak en zayıf dönemi olan Mayıs-Temmuz döneminden geçmeden önce, metal için tipik bir hareketle ikinci çeyrekte yeniden yükseldi. Ancak haziran ayındaki zayıflık üçüncü çeyrekte de devam etti.

Asıl önemli kısım ise, gümüşün genellikle ikinci yarının en düşük seviyesine gördüğü seviyenin sadece 1 hafta uzağında olması. Zira fiyatlarda en düşük seviye genellikle ekim ayının ikinci haftasında yaşanıyor. Bu modele göre, Aralık 2021 eğer Aralık 2020 gibi yol izlerse boğalar güçlü bir ralliye imza atabilir.

Geçen yıl son çeyrekte yüzde 15 yükselmişti

Geçtiğimiz yıl aralık ayında gümüş fiyatları yüzde 15 ve son çeyrekte ise yüzde 12 yükselmişti. Dart, gümüşün mevsimsel hareketi takip edeceğinin garantisi olmadığının altını çizerek, yine de mevsimsel olarak düşüşün izlendiği bir dönemde her zamanki hareketin bu yıl da tekrarlanmasının, yükseliş algısı oluşmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Öte taraftan gümüş piyasalarında kötümserliğin arkasından yükseliş gelebileceği iddiası da analistin. Son 8 aydaki düzeltmenin ardından piyasalarda yükseliş beleyenlerin oranı sadece yüzde 9. Yani yatırımcılar arasında Mart 2020 ve öncesinde Eylül 2018’den bu yana en kötümser havanın esiyor. Son 10 yıla bakıldığında, havanın bu denli bozduğu dönemleri takip eden 2, 4 ve 6 aylık süreçte fiyatların yükseldi ve 6 ay içinde yüzde 10 getiri sağladığı hesaplanıyor. Bu hesaplama şimdiye uyarlandığında fiyatların Mart ayında 25 dolar civarında olabileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar uyarıyor

22.32 dolar kırılırsa tehlike çanları çalmaya başlar

Gümüş 22.0 dolar/ons destek ve 26.0 $/ons direnç seviyeleri arasında kritik bir kavşakta oturuyor. Metal bu alanı kısa vadede korursa bazı uzmanlara göre bir ralli mümkün. Analistler 22.32 doların altının piyasalara tehlike sinyali göndereceği uyarısı yapıyor. Commerzbank, fiyatların 100 haftalık hareket ortalamasının altına inmeye zorlayacak satışlar gelmesi halinde ons gümüşte hedef bölgenin birden bire 19.10 dolar olabileceğini söylüyor.

Enflasyonist ortama rağmen geleneksel olarak enflasyona karşı hedge aracı olarak görülen gümüş gibi değerli metaller zayıf bir performans gösteriyor. Commerzbank analistleri, fiyatlarda bir çöküşün engellenmesi için 22.32 doların üzerinde kalınmasının şart olduğunu belirtiyorlar. Değerli metaller teknik analiz uzmanı AG Thorson da geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarı yapmıştı. Uzman, küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle 20 doların altında 19 doların bile gündeme gelebileceğini söylemiş ancak gümüşteki düşüşü alım fırsatı olarak gördüklerini belirtmişti.