Gümüş talebinde yavaşlama, arz açığını azaltacak

Küresel gümüş piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Gümüş arzında yaşanan dengesizliklerin bir nebze hafiflemesi bekleniyor. Silver Institute için Metals Focus tarafından hazırlanan son yıllık rapora göre, 2025 yılında küresel gümüş arz açığı yüzde 21 oranında azalarak 117,6 milyon onsa düşecek.

Raporda, bu düşüşün temel nedenleri olarak toplam talepte yüzde 1’lik azalma ve toplam arzdaki yüzde 2’lik artış gösterildi. Özellikle endüstriyel kullanımdan gelen güçlü talebin devam etmesi, arz dengesini sağlamada kilit bir unsur olarak öne çıkıyor.

Endüstriyel talep rekor seviyede

2024 yılı itibarıyla gümüşe yönelik endüstriyel talep 680,5 milyon ons ile tarihi bir rekora ulaşmış durumda. Rapora göre, bu seviyenin 2025 yılında da sabit kalması bekleniyor. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri, otomotiv ve elektronik sektörlerindeki talep, endüstriyel tüketimi güçlü tutuyor.

Buna karşın, mücevher ve gümüş eşya talebinde düşüş bekleniyor. Bu düşüş, hem ekonomik yavaşlamanın hem de tüketici tercihlerindeki değişimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yatırım talebinde dalgalanma

Gümüş sikke ve külçe talebi, Batı pazarlarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle 2024 yılında yüzde 22 azalarak 190,9 milyon ons ile son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşün ardından, 2025’te yatırımcı ilgisinin tekrar artmasıyla birlikte bu kategoride yüzde 7’lik bir toparlanma öngörülüyor.

ABD gümrük tarifeleri, belirsizlik yaratıyor

Raporda öne çıkan bir diğer kritik unsur ise ABD’nin gümrük tarifeleri oldu. Metals Focus, “ABD gümrük tarifelerinin etkisi bu yıl gümüş talebi için kilit bir risk olacak” ifadesini kullanarak ticaret politikalarının emtia piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Trump’ın yeniden seçilmesi halinde gündeme gelen ithalat vergileri, başta Çin olmak üzere tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar yaratabilir. Bu durumun da hem sanayi tüketimini hem de yatırımcı psikolojisini etkileyebileceği belirtiliyor.

Küresel gümüş piyasası ne yöne evrilecek?

2025’e doğru ilerlerken, gümüş piyasasında arz-talep dengesinin daha istikrarlı hale gelmesi bekleniyor. Ancak jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları ve küresel ekonomik belirsizlikler, bu sürecin kırılgan kalmasına neden olabilir.

Yatırımcılar ve sanayi üreticileri açısından, bu gelişmeler gümüş fiyatlarında dalgalanma riskini beraberinde getiriyor. Arz açığındaki azalma, kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratabilirken, uzun vadeli yatırımcılar için jeopolitik riskler ve enerji dönüşümü projeleri gümüşün stratejik önemini korumasını sağlayabilir.