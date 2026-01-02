Gümüş yeni yıla da yükselişle başladı: Uzmanlar düşüş için uyardı!

2025 yılında yaklaşık yüzde 150 yükselen gümüş fiyatları yeni yıla da pozitif bir başlangıç yaptı.

2026 yılının ilk işlem gününde gümüş fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 74 doları aştı.

Piyasalarda 2026 için genel beklenti, ABD’de faiz indirimlerinin sürmesi ve doların zayıflaması halinde altın ve gümüşün destek bulmaya devam edeceği yönünde.

Ancak kısa vadede endeks bazlı portföy dengelenmelerinin fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor. Değerli metallerde yaşanan güçlü rallinin ardından, pasif fonların yeni ağırlıklara uyum sağlamak için satış yapabileceği ifade ediliyor.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, Comex gümüş piyasasında toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 13’ünün önümüzdeki iki hafta içinde satılmasını beklediklerini ve bunun aşağı yönlü sert bir yeniden fiyatlamaya yol açabileceğini söyledi.

Tatil sonrası düşük likiditenin fiyat hareketlerini daha da artırabileceği vurgulandı.