Gümüşte rekor sonrası dalgalı seyir: Kâr satışları fiyatı aşağı çekti

Gümüş fiyatları, önceki seansta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Rekor seviyenin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle metal gün içinde yüzde 1,4'e kadar geriledi.

Fiyat, cuma günü kaydedilen 59,3336 dolarlık tarihi zirveye yaklaşık bir dolar mesafede seyretti.

Geçen hafta gümüş destekli borsa yatırım fonlarına yaklaşık 590 tonluk giriş gerçekleşti. Temmuz ayından bu yana görülen en güçlü ETF talebi, yatırımcıların rallinin süreceğine dair güçlü beklentisine işaret ediyor.

Gümüşte aşırı alım sinyali

Metal, geçtiğimiz hafta boyunca 14 günlük göreli güç endeksinde (RSI) 70 seviyesine yakın dalgalandı. Bu eşik genellikle "aşırı alım bölgesi" olarak değerlendirilirken, RSI pazartesi itibarıyla 68,5 düzeyinde ölçüldü.

Global X Management'ın Sidney merkezli analisti Justin Lin, mevcut yükselişe ilişkin, "Ralli biraz köpüklü görünüyor ve bireysel yatırımcıların momentum kovalamaya başladığı dikkat çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimi beklentileri destekliyor

Bu yıl gümüş fiyatları iki kattan fazla artarak altının yaklaşık yüzde 60'lık yükselişini geride bıraktı. Son dönemde ise ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentiler metal üzerinde ek destek oluşturuyor. Swap piyasası, Fed'in yılın son toplantısında çeyrek puanlık bir indirim yapmasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Faiz getirmeyen varlıklar için bu görünüm olumlu kabul ediliyor.

Singapur saatiyle 11.11 itibarıyla gümüş yüzde 0,8 değer kaybederek ons başına 57,8853 dolara geriledi.