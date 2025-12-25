Gümüşte şaşırtan rekor: Apple’ı geride bıraktı

Noel’den bir gün önce yaşanan hızlı yükseliş, gümüşü küresel varlık sıralamasında üst basamaklara taşıdı. Son zirveyle birlikte gümüşün küresel piyasa değeri 4,04 trilyon dolar seviyesine ulaştı ve 4,02 trilyon dolarlık Apple’ı geride bıraktı.

Bu gelişmeyle gümüş, dünya genelinde altın ve Nvidia’nın ardından en değerli üçüncü varlık konumuna yükseldi.

Yıllık getiri yüzde 150’ye dayandı

Gümüş fiyatları 2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi izledi. Ons fiyatının 72 dolar barajını aşması, gümüşün yıl başından bu yana kaydettiği yükselişi yaklaşık yüzde 150’ye taşıdı.

Aynı dönemde altın fiyatları da yüzde 70’in üzerinde değer kazanarak 1979 petrol krizinden bu yana en iyi yıllık performansına yaklaşmış durumda. Ancak gümüş, yükseliş ivmesinde altını açık şekilde geride bıraktı.

Noel rallisinin etkisi sürecek

Analistlere göre rallinin arkasında iki ana faktör bulunuyor:

- Jeopolitik gerilimlerin tırmanması, güvenli liman talebini artırdı.

- Daha yumuşak para politikası beklentileri, değerli metallere yönelimi güçlendirdi.

Piyasalarda "Noel rallisi" etkisinin sürmesi beklenirken uzmanlar, mevcut ivmenin 2026 yılına kadar devam edebileceği görüşünde.

Rekor seviyeleri test edecek

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükseliş, yatırımcı iştahını artırarak değerli metal piyasalarına da yansıdı.

Gümüş ve altın, mevcut koşullar devam ettiği sürece yılın geri kalanında da rekor seviyeleri test etmeye aday görülüyor.