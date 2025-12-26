Gümüşte yükseliş güçlü ama düzeltme çok sert olacak

Bloomberg HT'de yayınlanan Küresel Piyasalar adlı programa katılan Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay, "Gümüş fonları sürekli artışta, daha ne kadar gider, gümüşte bir balon var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Büyük teknoloji şirketlerinin mali tablolarını ve telekonferans görüşmelerini takip ettiğini belirten Uraz Çay, yapay zekâ yatırımlarında 2026’ya kadar yavaşlama beklemediğini ifade etti.

“Çok kazandırdı, satsam mı?"

Çay, altın ve gümüş piyasalarındaki sert yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak kimsenin bu durumu ciddi şekilde sorgulamadığını belirterek, “Demek ki herkesin işine geliyor, o yüzden konuşulmuyor” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen yatırımcıların içten içe “çok kazandırdı, satsam mı?” ikileminde olduğunu ve alternatif varlık bulmakta zorlandığını söyledi.

2011’deki sert düşüşler

Uraz Çay, yaptığı teknik incelemede gümüşün 50 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde seyrettiğini açıkladı. Tarihsel karşılaştırmada bu oranın 2011’de yüzde 80’e kadar çıktığını ve ardından sert düşüşlerin yaşandığını hatırlattı. “Bu durum risk oluşturuyor, düzeltme hareketi sert olabilir” dedi.

Bitcoin için 150 bin dolar seviyesi

Kripto piyasalarını da değerlendiren Çay, Bitcoin'in kısa vadede zorlu bir süreç yaşayabileceğini ancak 2026’nın ikinci çeyreğinden sonra pozitif bir trendin mümkün olduğunu vurguladı. "150 bin dolar ve üzeri seviyeler masada" dedi.