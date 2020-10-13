Güncel altın fiyatları (13 Ekim 2020)

13 Ekim 2020

Altın fiyatları son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından nasıl seyredecek merak konusu... ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, bu durum altının ons fiyatındaki baskısını sürdürüyor. ABD'deki teşvik paketlerine ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler altın fiyatlarına etki ediyor.

Bugün altının gram fiyatı 486 lira seviyelerinde bulunuyor. Gram altının alış fiyatı 486,09 lira olurken, satış fiyatı ise 486,20 lira. Gram altının yanı sıra çeyrek altın ve yarım altın da yatırımcıların en fazla talep ettiği altın birimleri arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında son duruma bakıldığında çeyrek altın 795,40 liradan, yarım altın ise 1.590,98 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 13 Ekim güncel altın fiyatlarına göre; cumhuriyet altını 3.272,00 lira, gremse altın 7.954,01 lira, ata altın 3.288,63 lira, beşli altın 16.053,97 lira, ikibuçuk altın 7.900,50 lira, ziynet altın altın ise 3.171,88 liradan satılıyor.

Altın yatırımcıları bilezik fiyatlarında son durumu da araştırıyor. Bugün 14 ayar bileziğin gram fiyatı 277,30 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 355,13 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 443,67 liradan satılıyor.

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